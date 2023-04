Con una nuova campagna SMS winback, in queste ore WindTre sta proponendo una nuova offerta con 150 Giga a 5,99 euro al mese, denominata GO 150 Top+.

Questa offerta è attivabile soltanto dopo aver ricevuto la proposta dell’operatore, recandosi presso un punto vendita fisico. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Torna in WindTre con la GO 150 Top+

Per attivare la nuova GO 150 Top+ con questa nuova campagna winback, gli ex clienti selezionati che ricevono il messaggio possono recarsi presso un negozio WindTre e acquistare una nuova SIM in portabilità, rispettando la scadenza personalizzata indicata nello stesso SMS. Ecco l’esempio di un SMS dell’operatore: “Torna in WINDTRE! 150GIGA, 200SMS e minuti illimitati a 5,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il XX/XX. Costi e privacy su windtre.it/go150toplus“.

Come avete letto, comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 150 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile. Il prezzo è di soli 5.99 euro al mese. La scadenza nel messaggio non è indicata perché potrebbe variare a seconda dell’ex cliente a cui viene mandato il messaggio.

Sono inclusi senza costi aggiuntivi anche il servizio di reperibilità Ti ho cercato e l’ascolto gratuito della Segreteria Telefonica in Italia e nel resto dell’Unione Europea. Inoltre, i clienti possono abilitare volontariamente anche il servizio SMS di ricevuta di ritorno, disattivato di default in alcuni cellulari.