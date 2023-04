Whatsapp, dopo le emoji animate cambierà anche la tastiera

Mentre l’attenzione è rivolta all’ipotetico debutto delle emoji animate su WhatsApp, emergono interessanti informazioni riguardo a possibili cambiamenti che Meta potrebbe apportare alla tastiera dell’app, direttamente dalla beta per Android.

Whatsapp: un mare di novità in arrivo!

Uno screenshot della beta 2.23.9.2 di WhatsApp per Android rivela che gli sviluppatori hanno apportato modifiche alla sezione dell’app che mostra la tastiera. In particolare:

del tipo di tastiera è stata spostata nella parte superiore centrale del menu in basso. Il menu è stato ridimensionato per mostrare testi che consentono di scegliere se inserire emoji, gif e adesivi nei messaggi.

Tuttavia, è importante sottolineare che l’app è ancora in fase beta e la versione mostrata nello screenshot potrebbe non essere quella definitiva. È probabile che gli sviluppatori di Meta apportino ulteriori modifiche all’interfaccia utente (UI) prima di procedere con il lancio pubblico, di cui al momento non si conoscono molti dettagli.

Whatsapp non smette mai di stupirci, e infatti alcuni giorni fa ha deciso di lanciare delle novità riguardanti l’inoltro dei messaggi, che potrebbero subire ulteriori modifiche in seguito alle innovazioni introdotte negli anni passati. Queste correzioni avevano permesso di contrastare rapidamente le catene di Sant’Antonio grazie all’inserimento di un’etichetta specifica. Ma non finisce qui, perché l’app di messaggistica, come dicevamo nel primo paragrafo, presto inserirà anche le emoji animate. Ovviamente di queste verranno modificate solamente le più utilizzate, ma si tratta comunque di un bel traguardo per la piattaforma che da giorni sta dando problemi agli utenti Beta nel download dei video.

Insomma, le novità per questo mese non sono poche. Noi di Tecnoandroid vi manterremo aggiornati non appena saranno disponibili ulteriori informazioni sulla data di lancio di queste potenziali modifiche.