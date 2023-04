Whatsapp, il trucco che ti permetterà di scoprire cosa si nasconde sotto ai messaggi rimossi

WhatsApp è un’app di messaggistica istantanea estremamente popolare, utilizzata quotidianamente sia in ambito professionale che personale. Consente di comunicare facilmente con colleghi, amici e parenti e di condividere foto, video, numeri di telefono e posizioni geografiche.

Whatsapp: i passaggi per scoprire i messaggi cancellati

Negli ultimi anni in particolare, l’app di messaggistica ha introdotto funzionalità che una volta sembravano impensabili, come l’invio di messaggi vocali, la creazione di gruppi e la possibilità di cancellare contenuti in caso di distrazione. A tal proposito, siete curiosi di scoprire il trucco per eliminare un messaggio inviato per errore o aver scritto qualcosa di inappropriato?

Il mittente di certo non ne sarà felice, visto che il suo tentativo di cancellare le tracce sarà totalmente vano. Ecco come funziona: se hai ricevuto un messaggio sull’app che è stato cancellato prima che tu potessi leggerlo, è possibile recuperarlo seguendo determinati passaggi. Vai su “Impostazioni“, clicca su “Notifiche” e poi su “Cronologia delle notifiche” per visualizzare i messaggi eliminati.

A seconda dello smartphone, il percorso potrebbe essere leggermente diverso. Dopo aver aperto “Impostazioni” e “Notifiche”, cerca “Notifiche Avanzate” e poi “Cronologia notifiche“. È importante che la funzione sia attiva, altrimenti non potrai leggere i messaggi cancellati ricevuti su WhatsApp. ATTENZIONE: Questo trucco funziona solo su dispositivi Android.

Ricapitolando, grazie a trucchi come quello per leggere i messaggi eliminati, è possibile soddisfare la curiosità di sapere cosa contenevano quei messaggi scomparsi. Tieniti aggiornato su altri stratagemmi e novità riguardanti WhatsApp consultando gli articoli sul nostro sito. Nel frattempo non perderti la notizia sui bug degli ultimi giorni riguardanti la stessa app di messaggistica.