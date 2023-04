netflix-tre-serie-da-non-perdere-questo-fine-settimana

Con così tanto intrattenimento da scegliere, scegliere cosa guardare su Netflix può essere difficile. Questo fine settimana vi proponiamo tre serie per ogni stato d’animo: The Diplomat, Benvenuti a Eden 2 e Guida turistica per innamorarsi.

Se siete alla ricerca di un buon dramma politico, dovrete guardare The Diplomat. La serie segue Kate Wyler, ambasciatrice americana nel Regno Unito, mentre si occupa di questioni internazionali, stringe relazioni strategiche e naviga nella sua nuova fama politica cercando di mantenere il suo matrimonio con il collega diplomatico e star della politica Hal Wyler, interpretato da Rufus Sewell. Il dramma politico ad alta tensione di Debora Cahn, ambientato nel presente e che esamina i legami al di là delle frontiere nazionali, è un appuntamento imperdibile per gli appassionati del genere.

Netflix, ecco cosa scegliere questo weekend

Raccomandiamo Benvenuti a Eden 2 a chi è interessato alla fantascienza. Questa serie spagnola segue un gruppo di giovani che vengono mandati su un’isola deserta alla ricerca della felicità, per poi affrontare prove e pericoli terribili che vi terranno col fiato sospeso. Le personalità di Carlos Torres e Nona Sobo si aggiungono ai segreti dell’isola, dando vita a un racconto ancora più avvincente della stagione precedente.

Se volete vedere una commedia romantica, Guida turistica per innamorarsi è un’ottima scelta. Rachael Leigh Cook è una dirigente del settore turistico che accetta un lavoro come turista in incognito in Vietnam dopo un divorzio. Quando lei e la sua guida vietnamita, interpretata da Scott Ly, decidono di uscire dalla solita rotta per conoscere meglio l’amore e la vita, il suo viaggio prende una piega inaspettata e romantica. Il tema del film, che consiste nel trovare l’amore in luoghi inaspettati, è meraviglioso.

Insomma, che siate alla ricerca di politica, fantascienza o romanticismo, Netflix ha qualcosa per voi questo fine settimana. The Diplomat, Benvenuti a Eden 2 e Guida turistica per innamorarsi sono tutte scelte eccezionali che intratterranno gli spettatori con piacere.