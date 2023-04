Da molto tempo ormai si parla di “modernizzazione” da parte del colosso Apple, parliamo di Apple Glasses e visore. Oggi ci dedichiamo solo al primo prodotto citato.

L’analista Ming-Chi Kuo ha condiviso nuove informazioni sulla tecnologia metalens da parte di Apple, citando il loro utilizzo finale negli “Apple Glasses” intorno al 2026 o 2027. Scopriamo insieme i dettagli.

Apple Glasses in arrivo per il 2027

Secondo quanto riferito, Apple sta sviluppando la tecnologia Metalens per sostituire i copri obiettivo in plastica nei dispositivi futuri. L’azienda inizierebbe come copri obiettivi per Face ID, per poi passare agli obiettivi per fotocamere e occhiali AR. La prima versione della tecnologia metalens entrerà in produzione di massa nel 2024 per essere utilizzata come copriobiettivi Face ID sugli iPad Pro.

In caso di successo, l’iPhone adotterà metalens per Face ID nel 2025 o nel 2026, anche se Kuo afferma che è più probabile la seconda ipotesi. Infine, la tecnologia verrebbe utilizzata per gli Apple Glasses, gli occhiali per realtà aumentata che dovrebbero mostrare i contenuti virtuali nel mondo reale e offrire un design da “occhiali classici”. Kuo afferma che gli occhiali di Apple entreranno in produzione non prima del 2026 o del 2027.

Un documento dell’Università di Harvard descrive i metalens come una superficie piana che utilizza nanostrutture per focalizzare la luce. La tecnologia sembra essere nelle fasi iniziali, ma Kuo è fiducioso che sarà pronta per i minuscoli copri obiettivi del Face ID entro il 2024. Non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli.