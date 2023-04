Il dipartimento di polizia di New York sta riportando in voga i controversi cani robot a distanza di quasi due anni dal loro debutto. Boston Dynamics è stata la prima azienda a dare il via a questo trend di robot a forma di cane dalle molteplici funzioni – trend che si è rivelato più rischioso e inquietante del previsto.

Nell’aprile 2021, le forze dell’ordine di NY avevano restituito il cosiddetto Digidog alla Boston Dynamics, l’azienda che detiene il primato in quanto produttore di questa tecnologia. I residenti di New York si erano lamentati poiché i cani robot sono risultati invadenti, aggressivi e poco utili. Il Digidog è stato accolto per la prima volta dal dipartimento di polizia nel dicembre 2020. Aveva suscitato scalpore a causa della sua strana somiglianza con un cane robot assassino distopico presente in un episodio della popolare serie di fantascienza Black Mirror.

Il sindaco di New York ha annunciato che questi cani robot possono salvare vite e al contempo risultare incredibilmente rischiosi per la vita dei cittadini e la loro sicurezza. “Il dipartimento di polizia di New York City è sempre stato all’avanguardia per quanto concerne la sicurezza pubblica. Aggiornano, valutano e innovano nuovi modi per proteggere la nostra città ogni singolo giorno”, ha twittato il sindaco nei giorni scorsi. Il NYPD ha più volte spiegato che i cani robot non servono per secondi fini o per usi impropri. Il progetto nasce con l’intento di dar vita ad una tecnologia dinamica in grado di aiutare gli agenti a raggiungere le zone più insidiose e complicate durante un’indagine.

Cani robot, il ritorno per le strade di New York di questa tecnologia controversa

I critici hanno paragonato Digidog a un drone addetto alla sorveglianza di una casa o edificio di qualche tipo. Nel 2021, tuttavia, questi cani robot sono stati utilizzati dalle forze d’ordine per fare irruzione in una casa. Dunque, diventando a loro volta una minaccia. “Alcune persone si sono opposte e abbiamo fatto un passo indietro” spiega il sindaco di New York.

Secondo quanto riferito, le forze dell’ordine acquisiranno ora due cani robot per un totale di 750.000 dollari. I cani robot dovrebbero essere usati solo per sviare situazioni pericolose. Il NYPD sta anche sperimentando altre due tecnologie, tra cui un dispositivo portatile o montato su un’auto che spara tag GPS sui veicoli per aiutare a rintracciarli durante gli inseguimenti. Inoltre, una macchina descritta come “robot di sicurezza esterno completamente autonomo”. “Questo è l’inizio di una serie di implementazioni per mostrare come la sicurezza pubblica si stia trasformando”, afferma Adams.