Il colosso sudcoreano Samsung sta progettando l’arrivo di tutta una serie di nuovi tablet appartenenti alla fascia alta del mercato. Si tratta della nuova serie Samsung Galaxy Tab S9. Nei giorni scorsi i modelli top sono stato avvistati su Geekbench. Nel corso delle ultime ore, però, è stato avvistato sempre su questo portale il modello Samsung Galaxy Tab S9 FE.

Samsung Galaxy Tab S9 FE, avvistato su Geekbench il nuovo tablet di Samsung

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi tablet di fascia alta del noto produttore sudcoreano Samsung è stato avvistato sul noto portale di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, si tratta del prossimo Samsung Galaxy Tab S9 FE. Quest’ultimo, in particolare, è stato registrato sul portale in questione con il numero di modello SM-X516B.



Quest’ultimo ha totalizzato 991 punti in single core e 2410 punti in multi core. Stando a quanto riportato sul benchmark, il tablet in questione potrà contare su 6 GB di memoria RAM. Il sistema operativo installato a bordo sarà invece Android 13.



Oltre a questo, è stato avvistato sul portale di benchmark anche un altro tablet di questa serie, forse il prossimo Samsung Galaxy Tab S9 Lite. A differenza del precedente, questo device è stato registrato con il numero di modello SM-X616B.

Le differenze rispetto al Samsung Galaxy Tab S9 FE non si fermano qui. Il secondo modello sembra infatti presentare un maggior quantitativo di RAM pari a 8 GB. Cambiano anche i punteggi, che qui sono pari a 980 punti in single core e 2344 punti in multi core.