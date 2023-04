L’intelligenza artificiale è sicuramente una grande scoperta, ma può anche fare grossi danni. E’ emerso che addestrare un’IA per decifrare le password è semplicissimo. Il programma si chiama PassGan, ed è stato in grado di compromettere il 51% delle password in meno di un minuto con il 71% delle password craccate in meno di un giorno.

Il mese scorso, Microsoft ha attirato l’attenzione sui problemi di sicurezza che derivano dal rapido avanzamento dell’IA annunciando la sua nuova suite Security Copilot che aiuterà i ricercatori a proteggersi dall’uso dannoso della tecnologia moderna.

La Home Security Heroes ha pubblicato uno studio che mostra quanto sia spaventosa l’IA generativa nel decifrare le password. La società ha utilizzato PassGAN (password generative adversarial network) per elaborare un elenco di oltre 15.000.000 di credenziali dal set di dati Rockyou e i risultati sono stati incredibili.

Il 51% di tutte le password comuni è stato violato in meno di un minuto, il 65% in meno di un’ora, il 71% in meno di un giorno e l’81% in meno di un mese.

Come proteggersi dall’attacco di PassGAN

Come puoi vedere di seguito, assicurati di utilizzare almeno 12 caratteri o più con lettere maiuscole e minuscole più numeri (o anche simboli) e crea una distinzione tra password violate istantaneamente o rapidamente e quelle difficili da violare.

Tutte le password con 18 caratteri che includono sia lettere che numeri sono risultate al sicuro dal programma per ora.

C’è anche uno strumento sul sito web di Home Security Heroes che ti consente di testare le tue password rispetto all’IA. Dicono che tutto ciò che digiti non viene salvato o condiviso e non abbiamo motivo di dubitarne. Tuttavia, per cautela, è più sicuro non inserire nessuna delle tue vere password: se vuoi provare l’analizzatore di password, inseriscine una casuale.