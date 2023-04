Le forze dell’ordine statunitensi hanno sequestrato Genesis Market, un famigerato mercato che gli hackers utilizzavano per acquisire credenziali compromesse e impronte digitali.

La rimozione, soprannominata “Operazione Cookie Monster“, non è stata ancora annunciata dall’FBI, ma i domini di Genesis Market ora mostrano un avviso in cui si afferma che le forze dell’ordine statunitensi hanno eseguito un mandato di sequestro. “I domini di Genesis Market sono stati sequestrati dall’FBI a seguito di un mandato di sequestro emesso dal tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto orientale del Wisconsin“, si legge nel messaggio.

Oltre all’FBI, l’avviso afferma che la rimozione ha coinvolto le forze dell’ordine del Regno Unito, Europa, Australia, Canada, Germania, Polonia e Svezia.

L’operazione ha visto anche l’arresto di 120 persone e l’esecuzione di 200 perquisizioni a livello globale, ha annunciato mercoledì la National Crime Agency del Regno Unito. L’NCA ha dichiarato di aver arrestato 19 sospetti utenti, tra cui due uomini di 34 e 36 anni, detenuti per sospetto di frode e uso improprio del computer.

Ecco come fanno a fregarti

L’FBI ha anche fornito al sito web la possibilità di capire se i tuoi dati sono stati compromessi. Genesis Market è attivo dal 2017 come mercato online solo su invito e vende credenziali rubate, cookie e impronte digitali del browser raccolte da sistemi compromessi.

Queste impronte digitali, o “bot“, includono indirizzi IP, cookie di sessione, plug-in e dettagli del sistema operativo, consentendo agli aggressori di impersonare i browser delle vittime per accedere ai loro servizi bancari e di abbonamento online, come Amazon e Netflix, senza bisogno della password della vittima o del token di accesso.