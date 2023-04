Tra pochi giorni l’operatore virtuale CoopVoce inizierà a proporre la propria offerta Evo Essential anche in altri punti vendita Coop. In quest’ultimo caso il prezzo sarà inferiore ai 5 euro.

Al momento vi ricordiamo che soltanto in alcuni punti vendita Coop aderenti come ad esempio quelli di Coop Alleanza 3.0, Coop Nord Ovest (CNO), Coop Reno e Coop Trentino (SAIT). Ricordiamoci insieme cosa comprende.

CoopVoce Evo Essential arriva anche in altri punti vendita

Questa offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 3 Giga di traffico internet mobile. Per quanto riguarda riguarda invece il prezzo mensile, di base sono previsti 3,90 euro al mese. Al momento tuttavia, i soci Coop che richiedono l’attivazione possono ottenere un prezzo mensile più basso a tempo indeterminato, nello specifico pari a 3,50 euro al mese.

In generale, sia per i soci che per tutti gli altri, attualmente Evo Essential nei punti vendita fisici CoopVoce aderenti risulta attivabile fino al 19 Aprile 2023, salvo eventuali cambiamenti nei prossimi giorni. Successivamente invece, a partire dal 20 Aprile 2023, l’offerta verrà come detto estesa in tutti i punti vendita Coop dove sono in vendita le SIM CoopVoce, ma in questo caso soltanto con il prezzo standard di 3,90 euro al mese.

In seguito a questa nuova estensione in tutti i punti vendita Coop, l’offerta Evo Essential a 3,90 euro al mese rimarrà attivabile fino al prossimo 10 Maggio 2023 da tutti i nuovi clienti che richiederanno un nuovo numero o effettueranno la portabilità da un altro operatore mobile. Per scoprire tutte le altre offerte disponibili visitate il sito ufficiale dell’operatore.