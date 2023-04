Gli utenti possono non pagare una delle tasse più controverse e discusse del periodo, il canone Rai è completamente gratuito e può essere esentato ogni singolo utente, a patto che rispetti determinati importanti pre-requisiti, i quali sono opportunamente descritti sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Prima di parlare dell’esenzione, facciamo un passo indietro e cerchiamo di comprendere di cosa stiamo parlando. Il canone Rai è una tassa che è stata introdotta poco prima degli anni ’70, come tassa di possesso di una apparecchiatura televisiva, ciò sta a significare che tutti i possessori di un televisore. Originariamente l’imposta era da pagare tramite bollettino postale, ma negli anni il Governo ha deciso di introdurlo obbligatoriamente nelle bollette dell’energia elettrica, con pagamento rateizzato, per un totale di 90 euro, e 10 rate da 9 euro l’una.

Iscrivetevi subito a questo canale Telegram per avere ogni giorno le offerte Amazon con i codici sconto gratis.

Canone Rai, la tassa più odiata dagli italiani

Al giorno d’oggi esistono utenti che possono richiedere a tutti gli effetti l’esenzione dal pagamento del canone Rai, sono giustappunto coloro che si ritrovano nella condizione di non possedere entro la propria abitazione un televisore, ecco quindi che possono decidere di presentare una dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, dove annunciano che a tutti gli effetti non devono pagare il canone, in quanto manca il requisito fondamentale: il possesso.

Gli altri consumatori che oggi possono non pagare la tassa, sono inoltre gli over75 con un reddito famigliare inferiore agli 8000 euro, la cifra indicata è da ritenersi annua e come somma di tutti i membri della famiglia. In entrambi i casi è importante ricordare che sarà sempre necessario presentare domanda di esenzione.