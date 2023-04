Se hai dubbi sul fatto di star pagando inutilmente una delle tasse più odiate in Italia, ecco tutto quello che devi sapere sul Canone Rai nel 2023.

Puoi essere esonerato dal pagamento del canone Rai se non disponi di un televisore o di un apparecchio in grado di ricevere il segnale radiotelevisivo, inoltre l’esenzione è estesa per coloro che hanno compiuto i 75 anni e hanno un reddito annuo non superiore a 8 mila euro.

Sono esentati gli agenti diplomatici, i funzionari o impiegati consolari, i funzionari di organizzazioni internazionali o il personale militare di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia, di cittadinanza non italiana, appartenente alle forze NATO in Italia.

Un metodo contro l’evasione

Nel 2021 i ricavi da canone hanno sfiorato gli 1,82 miliardi di euro, contro gli 1,72 dell’anno precedente. Facendo due calcoli veloci, si scopre che i ricavi da canone per l’utenza privata sono pari a 1,71 miliardi contro gli 1,64 miliardi dell’anno precedente.

“Dal 2013 al 2020 anche il canone ordinario è leggermente calato“, ha detto sempre in quell’udienza l’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes, riferendosi proprio alla questione che ha sempre creato scompiglio in rete.

Ma la mossa è stata voluta sopratutto perchè si è tentato di combattere la corruzione e l’evasione fiscale. Infatti, con l’introduzione del canone in bolletta, “il numero dei contribuenti è passato da 15 milioni a 21-22 milioni” e “Il tasso di evasione è sceso dal 27% al 5% e attualmente è di circa il 3%”. In senso contrario hanno agito le trattenute dallo Stato per “2,4 miliardi in otto anni“, ha affermato infine l’ad Rai.