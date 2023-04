Lo scorso mese di gennaio il produttore finlandese HMD Global aveva annunciato ufficialmente sul mercato il nuovo entry-level Nokia C12. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda ha deciso di ampliare ulteriormente questa serie, presentando in veste ufficiale anche il nuovo Nokia C12 Plus. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche.

HMD Global annuncia ufficialmente sul mercato anche il nuovo Nokia C12 Plus

HMD Global continua ad ampliare la proposta di fascia medio-bassa a marchio Nokia. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda ha annunciato ufficialmente per il mercato indiano il nuovo entry-level Nokia C12 Plus. Dal punto di vista tecnico, sembra leggermente meno prestante rispetto alla versione base.

Cambiano infatti i tagli di memoria a disposizione degli utenti. Questi ultimi avranno infatti a disposizione soltanto un unico taglio di memoria comprendente 2 GB di RAM e 32 GB di storage interno. Fortunatamente è presente la possibilità di espandere la memoria tramite scheda microSD fino a 256 GB.

Sotto al cofano è presente un processore Unisoc octa core. Non è specificato di quale si tratti, ma sembra che sia lo stesso presente sul modello base, ovvero il soc Unisoc SC9863A1. Tra le altre caratteristiche, lo smartphone dispone di un display con notch a goccia con una diagonale da 6.3 pollici in risoluzione HD+. Il sistema operativo installato a bordo è invece Android 12 nella versione Go Edition.

Prezzi e disponibilità

Per il momento il nuovo entry-level Nokia C12 Plus sarà disponibile all’acquisto per il mercato indiano ad un prezzo al cambio di circa 90 euro.