Kena Mobile con 230GB distrugge Vodafone e CoopVoce, il prezzo

Girovagando sul web, non è difficile imbattersi in soluzioni molto utili che possono andare a porre alcuni benefici all’interno della vita degli utenti che si servono di uno smartphone. In poche parole se avete bisogno di un’offerta mobile, bisogna solo dare un’occhiata ad Internet e a tutti i siti di riferimento dei vari provider mobili. Potrebbe essere infatti questo è il periodo più giusto per scegliere di effettuare un cambio gestore, anche se siete particolarmente affezionati a quello che vi portate dietro da sempre.

Sappiate che l’offerta giusta è proprio dietro l’angolo, soprattutto se si sceglie di uscire fuori dagli schemi. Se non avete mai valutato le offerte di uno dei tanti gestori virtuali presenti attualmente in Italia, dovreste proprio pensare di farlo. Prezzi così bassi relazionate a contenuti così ampi, risultano una vera e propria utopia se ci si aspetta di riceverli dai gestori più blasonati. Kena Mobile ne è il chiaro esempio con le sue offerte attualmente disponibili sul sito ufficiale.

Kena Mobile è piena di contenuti nelle sue offerte mobili: ecco la più interessante in assoluto con 230GB in 4G+

I gestori virtuali hanno in mano l’intero mondo della telefonia soprattutto durante gli ultimi mesi. Tutti gli utenti che prima tendevano ad allontanarli dalle loro preferenze, oggi sono tornati sui propri passi per scegliere una di queste offerte. Kena Mobile ha forse una delle migliori soluzioni, per un prezzo mensile di soli 9,99 € per sempre.

All’interno della promo è possibile infatti trovare minuti senza limiti e messaggi senza limiti con 230 giga disponibili per navigare in Internet.