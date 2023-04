Nonostante Apple abbia rilasciato da poco l’ultima versione del suo sistema operativo, iOS 16.4, già si parla della prossima versione che stravolgerà per sempre Siri.

Infatti la prima versione beta dell’aggiornamento del sistema operativo è stata rilevata soltanto il 28 marzo, a breve distanza dal rilascio ufficiale di iOS 16.4.

L’ultimo aggiornamento di Apple a iOS 16.4 porta diversi miglioramenti per la sicurezza degli utenti e la risoluzioni di alcuni problemi. Tra le novità sono presenti l’introduzione di 21 nuove emoji, l’ottimizzazione del sistema per il rivelamento degli incidenti, l’isolamento vocale per filtrare i rumori ambientali, l’aggiornamento di HomeKit, il supporto alle notifiche push per le pagine web e la possibilità di mantenere lo schermo sempre attivo per guardare l’orario dal telefono o le notifiche.

iOS 16.5: come cambierà Siri?

Secondo le indiscrezioni, iOS 16.5 non avrà grandi cambiamenti rispetto al sistema attuale, però una delle novità presenti riguarderà proprio l’assistente vocale dell’azienda di Cupertino.

La prima versione beta del sistema operativo presenta delle novità che riguardano Siri, che a quanto pare diventerà molto più intelligente. L’assistente vocale di Apple è uno strumento estremamente utili per imporre dei comandi al nostro smartphone utilizzando soltanto la voce. Siri permette di svolgere numerose azioni senza dover per forza utilizzare le mani per azionare i comandi.

Una delle azioni che fino a questo momento è stato impossibile svolgere con l’aiuto dell’assistenze vocale, anche con la scorciatoia dei comandi rapidi, è effettuare una registrazione schermo. Con l’arrivo di iOS 16.5 Siri sarà in grado di avviare una registrazione schermo dello smartphone dietro la richiesta di un vostro comando vocale.