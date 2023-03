Oggi viviamo in un mondo in continua evoluzione, dove la tecnologia e l’intelligenza artificiale stanno rivoluzionando il modo in cui affrontiamo le sfide quotidiane. Uno degli ambiti in cui queste innovazioni stanno avendo un impatto significativo è l’istruzione. In particolare, l’intelligenza artificiale può offrire un aiuto prezioso per superare uno dei momenti più cruciali nella vita di uno studente: l’esame di maturità.

OpenAI ha recentemente lanciato GPT-4, il suo ultimo modello di linguaggio, portando avanti la rivoluzione dell’intelligenza artificiale generativa. La quarta iterazione del Generative Pre-trained Transformer è disponibile solamente tramite l’abbonamento a ChatGPT Plus… ma forse c’è un modo per provarlo gratuitamente? Scopriamo come utilizzare ChatGPT con GPT-4 senza spendere un centesimo.

Usa GPT-4 gratis su Nat.dev

Anche se ChatGPT-4 non è direttamente accessibile in maniera gratuita, è possibile provare il modello GPT-4 tramite altri siti. Uno di questi è Nat.dev, sviluppato da Nat Friedman, ex CEO di GitHub. Questo strumento permette di confrontare vari modelli LLM offerti da diverse aziende che lavorano su intelligenza artificiale generativa, tra cui GPT-4, con un limite di dieci prompt al giorno.

Per usarlo, basta visitare il sito di Nat.dev, registrarsi con un account Google, e una volta effettuato l’accesso, modificare la voce “Model” selezionando GPT-4. È anche possibile modificare la lunghezza massima del testo restituito come output o altre impostazioni.

Alla scoperta di Ora.sh

Ora.sh è una piattaforma web che permette di esplorare gratuitamente GPT-4 senza alcun limite di messaggi o coda, dopo aver effettuato il login via e-mail o account Google. Dopo essersi iscritti, è possibile utilizzare gratuitamente l’ultimo modello di linguaggio di OpenAI.

Ora.sh offre anche alcune funzionalità particolari accessibili cliccando sull’opzione “GPT-4” in alto a destra, come l’utilizzo di GPT-4 base o alternative focalizzate su temi specifici. Ad esempio, è possibile interagire con un diplomatico interstellare, uno storyteller poliglotta o un filosofo dell’intelligenza artificiale.

Provalo gratuitamente su Bing Chat

Infine, non possiamo dimenticare Bing Chat, la soluzione offerta da Microsoft, che utilizzava già GPT-4 prima dell’annuncio in una forma leggermente limitata. Dopo la presentazione, Microsoft ha migliorato Bing con GPT-4, rendendolo più potente del ChatGPT oggi disponibile gratuitamente. Ora è possibile generare immagini su Bing con un semplice prompt, ottenere le fonti utilizzate dall’IA per la scrittura degli output, e altro ancora.

Per utilizzare Bing Chat, basta visitare il sito web, selezionare la modalità di scrittura dell’IA tra le opzioni “Creativo”, “Bilanciato” e “Preciso”, e poi procedere con qualsiasi richiesta.