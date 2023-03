Da ieri 30 marzo 2023 l’operatore virtuale CoopVoce ha ripreso a proporre la propria offerta denominata EVO 150 ad un prezzo scontato con SIM e costo di attivazione gratuiti.

L’iniziativa rimane valida dal 30 Marzo al 19 Aprile 2023 salvo proroghe. Ricordiamoci insieme cosa propone questa offerta.

CoopVoce Evo 150 con SIM ed attivazione gratis

Con l’offerta CoopVoce Evo 150, ogni mese sono inclusi minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico dati in 4G. In condizioni standard, questa offerta è disponibile con un prezzo pari a 8,90 euro al mese, con spese iniziali differenti in base al canale di vendita. Con la nuova promo disponibile da ieri, invece, l’operatore propone come detto uno sconto di 1 euro al mese, portando il costo dell’offerta a 7,90 euro mensili.

I nuovi clienti in portabilità inoltre, ottengono anche costo di attivazione e primo mese anticipato dell’offerta gratuiti, sia online che nei punti vendita Coop. Si ricorda infatti che per i nuovi clienti che effettuano l’attivazione online con spedizione a domicilio, in genere CoopVoce richiede un costo iniziale pari a 9,90 euro, composto da spedizione, attivazione, primo mese anticipato e SIM ricaricabile, in questo caso con credito residuo pari a zero.

Se invece il nuovo cliente acquista l’offerta presso un “negozio” Coop o tramite prenotazione online con ritiro in un punto vendita, normalmente è previsto il costo della nuova SIM pari a 10 euro con 5 euro di traffico telefonico incluso, oltre che una prima ricarica minima per pagare il primo mese anticipato dell’offerta. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli o altre offerte.