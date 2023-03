whatsapp-come-leggere-i-messaggi-senza-visualizzarli

Le applicazioni di messaggistica istantanea come WhatsApp sono diventate una parte fondamentale della nostra vita quotidiana nell’era digitale di oggi. Una delle caratteristiche più odiate dell’applicazione, tuttavia, è la notifica di lettura, che avvisa l’altra persona che avete visualizzato il suo messaggio. Sebbene sia possibile disattivare questa funzione, essa comporta una serie di svantaggi.

Ma non preoccupatevi: è appena emerso un nuovo hack che consente di evitare questo problema senza disattivare le notifiche di lettura. Questo metodo esiste da un po’ di tempo, ma solo ultimamente ha guadagnato popolarità perché le persone cercano di sfuggire alla vergogna di ignorare i messaggi a cui non vogliono rispondere.

WhatsApp, ecco un trucchetto

Per provare questo hack, installate il widget di WhatsApp sulla schermata iniziale, che mostrerà i messaggi più recenti e tutto il materiale extra dei messaggi che non desiderate leggere. Basta tenere premuto il tasto home screen, quindi andare nel menu “widget” e scegliere il widget WhatsApp “4 x 1”.

Dopo aver installato il widget, è possibile sfogliare i messaggi senza mai aprire l’app e i segni di spunta blu non verranno visualizzati poiché l’app non rileverà che li avete letti. Questo metodo è disponibile solo su Android e gli utenti di iPhone non potranno utilizzarlo poiché WhatsApp non fornisce un widget per iOS.

Ma non preoccupatevi, gli utenti iPhone possono comunque visualizzare i loro messaggi senza ricevere le ricevute di lettura. Quando si tocca una notifica, si ottiene un’anteprima del messaggio e, se si preme su di essa, si può vedere il testo e le eventuali fotografie associate. Sebbene sia possibile disattivare la funzione di ricezione nelle impostazioni, non è consigliabile per le conversazioni di gruppo o le note vocali. Se si disattivano le spunte blu, non sarà possibile vedere quelle degli altri, il che potrebbe portare a fraintendimenti e interpretazioni errate.

In sintesi, questo hack di WhatsApp può essere una strategia vantaggiosa per evitare le ricevute di lettura, pur continuando a vedere il contenuto delle conversazioni. Anche se potrebbe non essere adatto a tutti, è un’idea utile da ricordare per chi vuole mantenere la propria privacy e prevenire situazioni spiacevoli.