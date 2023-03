Nel corso di questa stagione primaverile si moltiplicano le grandi offerte per la telefonia mobile, ma le ricaricabili di Iliad restano ancora le più competitive sul mercato. Il provider per gli ultimi giorni di marzo propone ai suoi clienti la Giga 150. Questa tariffa prevede un ticket con consumi senza limiti per le telefonate, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 150 Giga anche con la tecnologia del 5G. Il prezzo per il rinnovo dell’offerta è di soli 9,99 euro al mese.

Iliad, la mancata presenza dell’app sui device Android

Scegliere Iliad significa scegliere un provider molto competitivo per costi e soglie di consumo. Tuttavia, gli utenti che si affidano al gestore francese dovranno rinunciare ancora a servizi a dir poco strategici, come la dotazione di un’app ufficiale.

Anche in prospettiva dei prossimi mesi, infatti, Iliad ha confermato l’assenza di un’app nativa per la gestione del profilo tariffario sia sui dispositivi Android che sugli iPhone. Tutti gli utenti che vogliono controllare il proprio profilo o che desiderano controllare i propri consumi devono affidarsi ancora necessariamente al sito ufficiale di Iliad, almeno sino ad ulteriori aggiornamenti. Non sono previste, ad ogni modo, novità sotto questo punto di vista almeno sino all’estate.

Il nuovo anno, quindi, presenta uno scenario immutato, uno scenario che colpisce in particolare modo soprattutto gli utenti che hanno uno smartphone Android. C’è da ribadire infatti come da alcuni mesi numerose app parallele che garantivano attraverso i canali del Google Play Store siano scomparse completamente dalla circolazione e non più disponibili.