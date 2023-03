Euronics è folle, distrutto Amazon con prezzi al 70% solo per OGGI

Euronics è ancora uno dei migliori colossi nel mondo delle vendite per quanto concerne l’elettronica. Il nuovo volantino presenta oggi degli sconti eccezionali che riguardano la telefonia in particolar modo.

Tra tutte le offerte più interessanti questa settimana però ci sono anche quelle del mondo Amazon. Il settore e-commerce viene totalmente monopolizzato da questa grande potenza, la quale propone sconti eccezionali ogni giorno. Per non perdersi, bisogna solo seguire il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Euronics dimostra di essere il miglior negozio in assoluto, il volantino testimonia con prezzi eccezionali sulla tecnologia

Sono arrivate quindi tante offerte interessanti, proprio come accade spesso all’interno dei volantini durante questo periodo dell’anno. La primavera si fa sentire così come i prezzi più interessanti del momento, i quali sono particolarmente bassi. Stiamo parlando infatti di soluzioni estremamente vantaggiosa e sotto tutti i punti di vista, soprattutto quando si parla del mondo della telefonia. Il volantino di unieuro questa volta mostra i migliori prezzi, i quali possono tornare utili soprattutto a coloro che hanno voglia di risparmiare una volta per tutte.

Non sarà difficile questa volta portare a casa dei prodotti a prezzi super scontati. Infatti il nuovo volantino propone i migliori marchi, soprattutto sui medi di gamma. Ci sono infatti Motorola, Xiaomi, Samsung e tanti altri che offrono i loro prodotti a partire da soli 139 €.

A balzare subito all’occhio sono i dispositivi cinesi, come ad esempio il nuovo Oppo Find X5. Il suo prezzo è di 599 €, offrendo prestazioni davvero eccezionali. Ci sono poi anche i nuovi Xiaomi 13, con l’intera gamma che è disponibile leggermente sotto listino.