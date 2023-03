Un asteroide tre volte più grande di quello che distrusse le finestre a Chelyabinsk, in Russia, nel 2013, passerà vicino alla Terra ad una distanza pari alla metà della distanza tra noi e la Luna. L’asteroide, denominato 2023 DZ2, volerà vicino alla Terra ad una velocità di circa 28.000 chilometri all’ora e potrebbe essere visto con un telescopio nell’emisfero settentrionale o online attraverso il Virtual Telescope Project.

Dall’emisfero settentrionale, l’asteroide può essere visto con un telescopio come una stella in lento movimento ad est di Orione, Canis Major e Canis Minor nel cielo sud-orientale. L’Osservatorio di La Palma nelle Isole Canarie ha individuato l’asteroide nel febbraio 2023, e le sue dimensioni massime dovrebbero essere comprese tra i 44 e i 99 metri. Non è chiaro da dove provenga il 2023 DZ2, sebbene la maggior parte degli asteroidi che attraversano la Terra venga deviata dalla fascia di asteroidi tra Marte e Giove grazie alle interazioni gravitazionali con il gigante gassoso.

Non c’è pericolo per la Terra

Ricordi ancora il meteorite russo? Sarebbe disastroso se qualcosa come il DZ2 dovesse mai collidere con la Terra. Nel 2013, un meteorite è esploso sopra la Russia, danneggiando circa 7.000 strutture e ferendo oltre 1.400 persone. Questo meteorite aveva una lunghezza di circa 18 metri. In confronto al meteorite russo, si ritiene che il DZ2 sia almeno tre volte più grande.

Tuttavia, il Virtual Telescope Project stima che l’asteroide resterà ad una distanza sicura di circa 173.000 chilometri dal nostro pianeta. Invece, c’è una probabilità su 430 che il 2023 DZ2 entri in contatto con la Terra il 27 marzo 2026, in base alla conoscenza attuale della sua orbita. Tuttavia, quando gli scienziati aggiorneranno le loro proiezioni sul percorso dell’asteroide, questa già esigua possibilità dovrebbe diminuire ancora di più, come riportato dal sito web di astronomia statunitense EarthSky. La lunghezza di un’orbita attorno al Sole è di circa 3,17 anni.

Nonostante la grandezza del 2023 DZ2, gli esperti ritengono che non rappresenti una minaccia pericolosa per la Terra. Tuttavia, l’esistenza di questo asteroide serve come monito per i pericoli di altri detriti spaziali. L’Unione Astronomica Internazionale, l’Agenzia Spaziale Europea e la NASA stanno lavorando duramente per individuare gli oggetti potenzialmente pericolosi nello spazio.