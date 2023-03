La società di internet via satellite di Elon Musk, Starlink, si sta già avvicinando alla velocità della banda larga. L’abbonamento Premium, un nuovo livello di fascia alta, supera alcune delle migliori velocità disponibili in molti paesi, anche se a un prezzo decisamente alto.

Sebbene sia ancora abbastanza presto, Starlink sta già avendo un impatto sulle persone che vivono nelle zone rurali del mondo. SpaceX ha anche lanciato Starlink RV, un servizio pensato per gli utenti in movimento o che vivono in camper. Ma bisogna ricordare che rispetto ad altri prodotti, questo non ha la priorità sui pacchetti come altri abbonamenti, ciò significa che la velocità di navigazione non sarà costante.

Finora, SpaceX ha lanciato più di 3000 satelliti Starlink con nuovi lanci programmati abbastanza frequentemente. Questi nuovi satelliti continueranno a coprire diverse zone in tutto il mondo.

Ecco quanto costa

Al momento puoi ordinare Starkink, che promette di fornire velocità di banda larga fino a 300 Mbps a chiunque nel mondo, indipendentemente da dove si trovi. Che si tratti di una fattoria rurale in Iowa o sulle montagne in Italia.

Attualmente in Italia costa 50 euro al mese, e serve acquistare prima l’hardware necessario, venduto a 300 euro in offerta sul sito ufficiale.

Secondo un rapporto di Ookla, la velocità media di download di Starlink è aumentata notevolmente tra il primo trimestre del 2021 e il 2022. Un incremento di quasi il 58% nello stesso periodo di tempo. Negli Stati Uniti, gli utenti di Starlink possono aspettarsi di ottenere velocità di circa 90,55 Mbps.

SpaceX sta continuando a lanciare più satelliti e il servizio sta già raggiungendo più parti degli Stati Uniti continentali, del Canada e in molte parti d’Europa. Sul sito inoltre è presente una nuova mappa che mostra la copertura generale del servizio in base alla zona.