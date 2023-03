Un appassionato del brand Tesla ha avviato un progetto innovativo che l’ha portato a creare una vettura elettrica totalmente personalizzata e unica nel suo genere. Il progetto prende il nome di CyberRoadster e il risultato finale è una due posti sportiva e cabrio.

Il creatore è David Andreyev, noto su Twitter con il nome Cyber_Hooligan_. Il progettista ha provato ad immaginare come potrebbe apparire la prossima generazione della Roadster unendola allo stile futuristico di Cybertruck.

Da questa fusione ecco nascere CyberRoadster, una Tesla in versione custom creata su misura. La piattaforma su cui è basata la vettura è una Model 3 Performance ma del veicolo originale è rimasto ben poco.

Sneak peek of what the Tesla CyberRoadster rear end will look like 🔥 pic.twitter.com/zNIgArKFNB — David Andreyev (@cyber_hooligan_) March 19, 2023

La scelta della Model 3 Performance si è resa necessario per garantire le massime prestazioni a CyberRoadster. Infatti, David Andreyev ha voluto sfruttare la Track Mode per offrire un ottimo spunto in accelerazione e alte velocità di percorrenza.

Uno degli aspetti certamente più interessanti di CyberRoadster è l’utilizzo di componenti provenienti da altre Tesla. Per esempio, il paraurti anteriore proviene da una Model S così come lo sarà anche il paraurti posteriore. Questo dimostra come la passione di Andreyev possa portare alla creazione di una one-off molto particolare.

Il progetto è ancora in fase di sviluppo e i risultati raggiunti vengon mostrati da Andreyev tramite YouTube. Nel video disponibile di seguito, è possibile ammirare lo stato dei lavori e l’installazione di alcuni nuovi componenti come i gruppi ottici posteriori.