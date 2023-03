Whatsapp, in questo modo puoi "spiare" chiunque senza salvare il numero

Chi non ha mai immaginato di poter controllare liberamente un profilo Whatsapp? Se condividi questo pensiero, sappi che oggi esistono numerose app che ti consentono di spiare i profili in modo semplice e sicuro. Noi di Tecnoandroid non ci attribuiamo alcuna responsabilità in merito, poiché il rispetto della privacy viene prima di tutto.

Whatsapp: attenti, potrebbero spiare la vostra chat e non solo

Anche se la maggior parte di queste app sono a pagamento, ti presenteremo alcune soluzioni gratuite per monitorare Whatsapp. Ricorda che solitamente tali piattaforme sono a pagamento, ma offrono periodi di prova gratuiti, durante i quali potrai spiare un profilo senza costi. Prima di tutto, esaminiamo come funzionano le app spia di WhatsApp. Se hai poco tempo, ecco un collegamento rapido all’app che consigliamo di più:

Spiare un profilo WhatsApp senza avere il telefono della vittima è possibile. Tuttavia, nella maggior parte dei casi avrai bisogno di accedere al dispositivo target almeno una volta. Infatti, sarà necessario installare un’applicazione speciale sul telefono bersaglio. In questo modo, potrai vedere una vasta gamma di informazioni che ti permetteranno di conoscere tutto sul tuo obiettivo.

Ecco quindi una lista delle 3 migliori app per spiare WhatsApp senza il telefono della vittima:

mSpy

Caratteristiche principali:

Tracciamento messaggi ed e-mail

Monitoraggio attività WhatsApp

Possibilità di effettuare screenshot da remoto

mSpy è un’app che permette di monitorare l’attività WhatsApp del telefono bersaglio. Disponibile sia per Android che iOS, mSpy ti permetterà di tracciare tutti i dati. L’installazione è semplice: basta registrarsi sul sito web, creare un account e seguire la procedura guidata per installare l’app sul telefono bersaglio.

Prezzo:

Piano annuale: 9,91€ al mese

Piano trimestrale: 23,56€ al mese

Piano mensile: 41,99€ VISITA mSpy

Flexispy

Caratteristiche principali:

Intercettazione chiamate

Registrazione chiamate in corso

Monitoraggio WhatsApp

Flexispy è un’app spia di alta qualità che funziona in modalità invisibile, il che significa che il proprietario del telefono bersaglio non potrà rilevarla. L’app offre una versione di prova per valutarne le potenzialità prima di procedere all’acquisto. La facilità di installazione e la compatibilità multipiattaforma sono caratteristiche uniche che la rendono degna di essere inserita in questa classifica delle migliori app spia.

Prezzo: