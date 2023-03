Whatsapp, presto si potranno modificare i messaggi già inviati

A poche ore dalla diffusione del rumor riguardante l’introduzione delle Newsletter su Whatsapp, emergono nuovi dettagli sulla possibilità di modificare i messaggi inviati, una funzionalità molto utile già presente su iMessage e Telegram.

Whatsapp: la nuova funzione potrebbe evitare moltissimi problemi

Le prime voci erano emerse lo scorso anno, ma finora la funzione dei messaggi “cancellabili” non è stata ancora implementata su Whatsapp. L’ultima versione beta per iPhone ha introdotto la funzione di modifica per un piccolo gruppo di utenti. Il funzionamento sarebbe simile a quello su Android: gli utenti selezionati possono semplicemente toccare un messaggio e premere il pulsante “Modifica” dal menu a discesa.

Tuttavia, ci saranno alcune differenze rispetto a Telegram: WhatsApp consentirà la modifica dei messaggi solo entro 15 minuti dall’invio, come avviene su iMessage. Ciò potrebbe avere sia pro che contro. Da un lato, ciò impedisce che le conversazioni vengano modificate in modo sostanziale dopo un lungo periodo, garantendo una certa coerenza e autenticità dei messaggi scambiati. Dall’altro lato, potrebbe non essere sufficiente per gli utenti che si rendono conto di un errore o di un’informazione mancante solo dopo che il tempo limite è trascorso.

A differenza dell’app di messaggistica di Apple, non sarà visibile la cronologia delle modifiche, ma soltanto un’etichetta generica “modificato”. Nella prima versione, l’opzione sarà attiva solo per i messaggi di testo, senza possibilità di modificare didascalie di immagini, video e documenti.

Non ci sono ancora informazioni sulla data di rilascio dell’aggiornamento, ma considerando che è già stato attivato per gli utenti del programma beta, potrebbe essere disponibile presto.