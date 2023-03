L’operatore virtuale Kena Mobile ha recentemente rilanciato la propria promozione che offre ogni mese 50 Giga di traffico internet in omaggio ad alcuni clienti.

Per la precisione, è dedicata a tutti i clienti che attivano il servizio Ricarica Automatica, per ricaricare automaticamente il credito della propria SIM. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Kena Mobile ha rilanciato la sua promo 50 Giga gratis

Dopo alcune settimane in cui la promo non è stata attiva, nelle ultime ore Kena ha aggiornato la pagina dedicata alla Ricarica Automatica, tornando a proporre nuovamente la promo con cui i clienti Kena che attivano il servizio Ricarica Automatica in una qualsiasi offerta ricevono in omaggio l’opzione aggiuntiva “50 Giga Gratis Per Te Con Ricarica Automatica“, ottenendo così 50 Giga di traffico dati mensile gratuitamente.

Secondo quanto indicato sul sito dell’operatore, la promozione sarà disponibile per attivazioni della Ricarica Automatica effettuate entro il 14 Giugno 2023, salvo eventuali cambiamenti. Come specifica l’operatore nel suo sito, dopo aver effettuato la richiesta di attivazione del servizio gratuito Ricarica Automatica, l’opzione aggiuntiva “50 Giga Gratis Per Te Con Ricarica Automatica“ si attiva al primo rinnovo successivo della propria offerta principale.

In seguito, finché si mantiene attivo il servizio Ricarica Automatica e fino a quando rimane attiva l’offerta principale, l’opzione si rinnova ogni mese automaticamente, anche dopo il 14 giugno 2023. Per scoprire tutti i dettagli e tutte le offerte attualmente attivabili, visitate il sito ufficiale di Kena Mobile.