Il Canone Rai è una tassa italiana che deve pagare chiunque abbia in casa un televisore o dei dispositivi elettronici che siano in grado di ricevere il segnale tv. Si tratta di una tassa molto odiata nel nostro Paese, proprio perché ‘obbliga’ anche chi non guarda i canali della Rai, ma ha teoricamente gli apparecchi per farlo, a pagare ugualmente l’imposta.

Propria a causa di questa avversione nei confronti del Canone Rai, in passato è stata la tassa più evasa in assoluto in Italia. Tanto da costringere il Governo ad abbassare il costo, da 110 a 90 euro annuali, e di incorporarla con le bollette delle luce da gennaio ad ottobre. Infatti dal 2016 è possibile pagare il Canone in comode 10 rate da 9 euro ciascuna.

Canone Rai, chi sono gli esenti

Il Canone Rai è una tassa che non tutti gli italiani sono costretti a pagare. Andiamo a vedere chi sono gli esenti:

Cittadini che non possiedono in casa televisori o dispositivi elettronici che siano in grado di ricevere il segnale tv

Cittadini over 75 con reddito non superiore agli 8.000 euro

Cittadini militari delle forze armate italiane

Cittadini militari stranieri appartenenti alle forze Nato

Cittadini agenti diplomatici o consolari stranieri, ma solo coloro che provengono da Paesi che hanno lo stesso trattamento per i cittadini italiani

Negozi in cui vengono vendute o riparate televisioni

Per ottenere l’esonero è necessario presentare domanda sul sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile per ottenere l’esonero annuale oppure entro il 31 luglio per ottenere l’esonero semestrale.

E tu, sei costretto a pagare il Canone Rai o rientri tra queste categorie?