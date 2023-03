Android Auto potrà essere completamente wireless per tutti gli utenti, ognuno di noi vi potrà accedere liberamente grazie all’acquisto di un dongle studiato per l’occasione, e che non richiederà il collegamento fisico dello smartphone alla presa della vostra auto.

Stiamo parlando del Motorola MA1, in vendita a soli 89 euro, un adattatore che finalmente può essere acquistato su Amazon Italia, e che funziona alla perfezione con qualsiasi autovettura in circolazione, oltre che essere compatibile con ogni smartphone in Italia. Una volta collegato, infatti, punta a creare una rete wireless a 5GHz, alla quale poi sarà possibile collegare direttamente il dispositivo di vostro interesse.

Android Auto può essere wireless per tutti, ecco come fare

Il funzionamento è davvero semplificato, vi basta infatti acquistare il prodotto su Amazon e collegarlo direttamente ad una porta USB della vostra vettura, le dimensioni ed il form factor sono pressoché identiche ad esempio al dongle di Google (il Chromecast) o di Amazon, quindi un ingombro minimo all’interno del vostro abitacolo.

Fatto questo, come vi abbiamo anticipato, il sistema andrà a creare una rete wireless che permetterà così il collegamento diretto di un qualsiasi smartphone, rendendo a tutti gli effetti Android Auto completamente wireless. Un piccolo accrocchio che estende al massimo l’usabilità e la versatilità di un sistema che spesso risulta essere limitato per una determinata porzione di utenti, infatti sono pochi coloro che ne possono compiutamente fruire senza fili, rispetto alla massa.