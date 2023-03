In queste ore, il team di Level Infinite e Hotta Studio hanno svelato le tantissime novità in arrivo per Tower of Fantasy. Il prossimo 30 marzo, il titolo si aggiornerà con il grande update denominato Under the Grand Sea, e le novità si preannunciano molto interessanti.

Grazie a questa espansione, i giocatori potranno divertirsi con una mappa totalmente nuova ma anche simulacri inediti e sfide avvincenti. L’obiettivo degli sviluppatori è quello di creare un’esperienza sottomarina che possa affascinare gli utenti.

In Under the Grand Sea, i giocatori di Tower of Fantasy si troveranno ad esplorare le meraviglie delle profondità marine. Le avventure non mancheranno in quanto ci sarà un ricco mondo sottomarino tutto da scoprire. La nuova mappa sarà articolata in tre livelli: Grand Sea Island, Innars City e il Vulcano Dragon Breath.

Tower of Fantasy si sta per aggiornare con l’espansione Under The Grand Sea, svelati tantissimi nuovi dettagli e le novità in arrivo il 30 marzo

Trattandosi di una location inedita, i wanderer sperimenteranno nuove dinamiche di combattimenti subacquei, tanti nemici e nuovi boss. Non mancheranno anche ricompense e contenuti speciali che incentiveranno l’esplorazione e la scoperta di questo mondo sottomarino.

Tra i nuovi simulacri in arrivo con l’espansione di Tower of Fantasy possiamo citare Lan. Questo personaggio è emerso da un passaggio dimensionale sconosciuto, affermando di provenire dal Dominio 9. I suoi abiti eccentrici e il copricapo a forma di uccello infuocato, non devono distrarre. Infatti, Lan può effettuare attacchi fulminei grazie al suo strano ombrello.

Passando ai boss, invece, come non citare Abyssant: Haboela, un Behemoth Abyssant dalle dimensioni colossali e la forza immensa. Non mancheranno anche missioni esclusive come la Underwater Request Mission che permetterà di ottenere ricompense uniche e, al tempo stesso, esplorare la nuova location.

Ricordiamo che tutti coloro interessati a giocare a Tower of Fantasy possono trovare il titolo gratuitamente sul sito ufficiale, su App Store, Google Play e Steam. Inoltre, il gioco completo e anche il nuovo aggiornamento arriveranno nello store di Epic Games durante la prossima estate. Al momento non c’è ancora una data ufficiale ma siamo certi che maggiori informazioni verranno rilasciate nel corso delle prossime settimane..