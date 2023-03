Lenovo, il noto produttore di computer, ha annunciato l’ottava generazione di computer portatili Lenovo Legion Slim, una serie di computer portatili progettati per soddisfare le esigenze dei giocatori più esigenti. Con la nuova serie, Lenovo intende offrire ai giocatori la flessibilità di scegliere il computer più adatto alle loro prestazioni di gioco e al loro stile di vita. La serie Lenovo Legion Slim mira a consentire ai videogiocatori di raggiungere i loro obiettivi di gioco mentre perseguono le loro passioni creative, e ci sono più opzioni che mai tra i nuovi Lenovo Legion Slim 7i e 7, Lenovo Legion Slim 5i e 5, e una proposta completamente nuova per quest’anno, Lenovo Legion Slim 5.

Lenovo Legion Slim combinano potenza e portabilità

La nuova serie Lenovo Legion Slim combina potenza e portabilità, permettendo ai giocatori di scegliere la configurazione più adatta al loro stile di vita. La serie Lenovo Legion Slim 7 racchiude 140W di TDP in uno chassis compatto per i giocatori in movimento, mentre la serie Lenovo Legion Slim 5 permette ai giocatori la massima personalizzazione con opzioni per la potenza, la portabilità e le dimensioni dello schermo.

La nuova generazione della serie è anche la prima a presentare la famiglia di chip Lenovo Artificial Intelligence (LA). Si tratta di chip AI fisici integrati che alimentano il Lenovo AI Engine+, che regola dinamicamente le termiche del Lenovo Legion ColdFront 5.0 per ottimizzare il raffreddamento e mantenere la massima potenza con un rumore minimo. Inoltre, i laptop della serie Lenovo Legion Slim sono progettati per soddisfare le molteplici esigenze dei videogiocatori, grazie allo slot SD, alla tecnologia di ricarica rapida della batteria, a Windows 11, a tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate gratuito e all’accesso all’audio immersivo 3D Nahimic by SteelSeries e a Lenovo Vantage, che aiuta gli utenti a ottenere il massimo dalle loro macchine.

Per garantire la massima tranquillità, il servizio Legion Ultimate Support di Lenovo è disponibile con supporto tecnico, guida e assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in modo che i giocatori non perdano un colpo, e con Legion Arena gli utenti possono creare il loro hub di gioco definitivo con tutti i titoli accessibili in un unico posto, invece di dover passare da un’applicazione all’altra.

I laptop della serie Lenovo Legion Slim sono costruiti per rimanere freschi anche in caso di carichi di lavoro elevati, grazie all’avanzato sistema termico ColdFront 5.0 di Lenovo Legion, con tubi di calore in rame ibridi quadrupli, composti termici a cambio di fase e un nuovissimo sistema di aspirazione dell’aria e di ventole a 90 pale, con un rumore di appena 48 dB in modalità prestazioni. Le temperature sono ulteriormente spinte grazie al chip integrato Lenovo LA AI, che regola dinamicamente le prestazioni termiche per massimizzare i frame rate e ridurre al minimo il rumore, consentendo ai Lenovo Legion Slim 7i e 7 di raggiungere un TDP fino a 140W.

Lenovo LOQ: per il gaming

Lenovo ha inoltre annunciato Lenovo LOQ, una gamma di PC notebook e tower dedicata ai nuovi giocatori che si affacciano al mondo del gaming. La nuova gamma comprende potenti PC che condividono il DNA di Lenovo Legion, destinati ai nuovi giocatori che si affacciano per la prima volta al mondo del gaming. La gamma Lenovo LOQ comprende laptop disponibili nei formati da 16 e 15 pollici, con Windows 11 e opzioni che includono CPU Intel Core di 13a generazione o AMD Ryzen serie 7000 e GPU NVIDIA GeForce RTX serie 40. Inoltre, il Lenovo LOQ Tower offre un’estetica audace, memoria espandibile e solide opzioni di CPU e GPU che lo rendono un’ottima scelta per i giocatori entry-level.

Lenovo LOQ consente ai nuovi giocatori di esplorare nuovi mondi virtuali e di entrare in contatto con nuove comunità del mondo reale grazie a dispositivi di gioco ricchi di funzionalità e con diverse fasce di prezzo. I laptop da gioco Lenovo LOQ sono dotati di tecnologia NVIDIA che consente alle schede grafiche NVIDIA di interfacciarsi direttamente con il display, ottenendo frame rate più elevati con una latenza ridotta, in modo da rendere i giochi più fluidi e più belli da vedere. Questo ottimizza anche la durata della batteria.

I laptop Lenovo LOQ hanno un’autonomia fino a 7 ore per il modello da 16 pollici e fino a 6 ore per il modello da 15 pollici, mentre il Lenovo LOQ Tower offre opzioni di memoria e storage espandibili. Tutti i dispositivi Lenovo LOQ vengono forniti con Windows 11 e 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate gratuiti.

Prezzi e disponibilità

Lenovo LOQ 16IRH8 con processore Intel e Lenovo LOQ 16APH8 con processore AMD Ryzen: prezzi e disponibilità saranno comunicati successivamente.

Lenovo LOQ 15IRH8 con processore Intel Core partirà da 1399 euro e dovrebbe essere disponibile da giugno 2023, mentre disponibilità e prezzo di Lenovo LOQ 15APH8 con processore AMD Ryzen per il mercato italiano saranno comunicati successivamente.

Lenovo LOQ Tower 17IRB8 avrà un prezzo a partire da 1199 euro e dovrebbe essere disponibile da giugno 2023.

I dispositivi Lenovo LOQ sono coperti dai servizi di Affidabilità Garantita, per il rimborso del costo di acquisto in caso di guasto tecnico entro il primo anno, Lenovo Premium Care, assistenza avanzata fornita da persone reali, anche per 3 mesi sui notebook LOQ, e il servizio di compensazione delle emissioni di carbonio Lenovo CO2 Offset.