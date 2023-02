Lenovo ha da poco presentato l’ultimo laptop da gaming denominato Legion Pro 7i Gen 8. Le aspettative sono estremamente alte, considerando che la stessa azienda lo indica come il laptop da gaming più potente.

Ma l’azienda non guarda solo al settore gaming con questa macchina. Infatti, grazie al tuning AI, il laptop si dimostra estremamente valido anche i creatori di contenuti e gli streamer. Grazie ad un design elegante e prestazioni eccezionali, gli utenti di varie tipologie troveranno Legion Pro 7i Gen 8 un valido strumento con cui lavorare o divertirsi.

Il display di Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 è da 16 pollici ed integra la tecnologia PureSight per restituire immagini sorprendenti, offrendo risoluzione e frequenze di aggiornamento brillanti. Grazi al tuning AI è possibile sfruttare l’Intelligenza Artificiale per ottimizzare automaticamente i giochi per l’HDR.

Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 è un laptop da gaming che unisce potenza, design e sotenibilità in un modo totalmente univo ed innovativo

Tra le altre caratteristiche che contribuiscono a rendere il laptop un elemento di design, troviamo la tastiera RGB illuminata. A spingere il device troviamo un processore Intel Core di 13a generazione e la GPU NVIDIA GeForce RTX 40 Series. Questa combinazione di elementi offre una grafica eccezionale con capacità di ray tracing anche nei giochi più pesanti. Le prestazioni sono garantite anche dal sistema di ventilazione migliorato, grazie alla tecnologia di raffreddamento proprietaria ColdFront 5.0.

Lenovo ha posto l’accento anche sulla sostenibilità dei propri device, ecco quindi che Legion Pro 7i Gen 8 è realizzato con alluminio riciclato e polimeri organici. In questo modo, il device è il più sostenibile mai realizzato dall’azienda.

Considerando le caratteristiche tecniche, non sorprenderà scoprire il prezzo di Lenovo Legion Pro 7i Gen 8. L’azienda ha fissato il prezzo di lancio a circa 3.300 dollari, una cifra che lo posiziona nella fascia premium del mercato. Restiamo in attesa di scoprire la disponibilità in Europa e i relativi prezzi per il Vecchio Continente.