Xbox, arrivano i biscotti Oreo in edizione limitata dedicati alla console

Microsoft ha annunciato la commercializzazione di Oreo in edizione limitata Xbox a partire da gennaio. I biscotti saranno disponibili in 22 paesi del mondo, tra cui l’Italia, fino ad esaurimento delle scorte. Cosa li renderà speciali e diversi da tutti gli altri?

Xbox: la collaborazione che tutti aspettavamo

I cookies saranno decorati non solo con il logo Oreo, ma anche con quello di Xbox e con le grafiche dei tasti A, B, X e Y tipici del controller Xbox. Non ci sono differenze con gli Oreo normali, il gusto rimane quello classico di cacao e crema di vaniglia e latte. Con l’acquisto degli Oreo Xbox, i consumatori avranno l’opportunità di partecipare ad un concorso per sbloccare contenuti in-game come skin e pacchetti speciali per giochi come Sea of Thieves, Halo Infinite e Forza Horizon 5. Inoltre, saranno estratti premi come abbonamenti Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Series S.