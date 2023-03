Whatsapp, un’applicazione molto popolare con oltre 2 miliardi di utenti mensili attivi, è stata fondata nel 2009 da Jan Koum e Brian Acton, e poi acquisita da Facebook nel 2014. Da allora è stata continuamente aggiornata e migliorata, offrendo numerose funzioni utili.

Whatsapp: gli aggiornamenti più recenti

Tra gli aggiornamenti recenti, Whatsapp ha introdotto l’archiviazione delle chat, la funzione “migliori amici” per i contatti preferiti, una maggiore personalizzazione degli sfondi delle chat e l’opzione dei “messaggi che scompaiono“ dopo un certo periodo di tempo. Oltre a queste funzionalità, la piattaforma offre videochiamate, chiamate vocali, messaggi vocali, chat di gruppo e la possibilità di inviare foto, video, documenti, posizioni ed emoji.

Anche se l’app è di base gratuita, dal 2019 la piattaforma di messaggistica ha introdotto una commissione per le aziende che la utilizzano per comunicare con i clienti. Ciò permette alla piattaforma di mantenere un servizio di alta qualità e di implementare miglioramenti continui. Come se non bastasse, WhatsApp ha introdotto una funzione di pagamento in India, che potrebbe essere estesa ad altri paesi, e nel 2020 ha raggiunto il traguardo di 2 miliardi di utenti attivi mensili, dimostrando la sua popolarità e importanza nella comunicazione quotidiana.

Per proteggere la privacy degli utenti, l’applicazione ha implementato la crittografia end-to-end, assicurando che solo mittente e destinatario possano leggere i messaggi inviati. Una funzione meno conosciuta dell’app è la possibilità di disegnare a mano libera sulle foto inviate in chat. Per farlo, basta aprire una chat, selezionare l’icona per inviare una foto, aprirla e utilizzare la matita negli strumenti disponibili. Si potrà disegnare trascinando il dito sullo schermo e scegliere colore e intensità del tratto, rendendo questa funzione utile per personalizzare le foto o evidenziare particolari dettagli.