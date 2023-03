Passando alla classifica delle serie TV, invece, ancora una volta troviamo in prima posizione The Last of Us. La serie TV è tratta dall’omonimo videogioco ed è ambientata in un mondo post-apocalittico infestato da creature terrorizzanti. La serie segue le avventure di Joel Miller (interpretato da Pedro Pascal) ed Ellie Williams (Bella Ramsey) durante il loro viaggio attraverso il paese alla ricerca di una cura per la malattia che ha decimato l’umanità.