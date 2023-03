Automobili Lamborghini ha avviato una partnership esclusiva con Carbon Champagne. Entrambi i brand hanno celebrato questa nuova collaborazione con un brindisi tenuto presso lo stabilimento di Sant’Agata Bolognese.

Carbon Champagne nasce nel 2011 dall’idea del CEO Alexandre Mea, erede di quinta generazione della Maison di Champagne della famiglia Devavry, fondata nel 1920. Lo champagne realizzato dal brand è assolutamente esclusivo con una produzione di volumi molto limitati.

Il motivo è da ricercare nelle prestigiose uve Grand Cru e Premier Cru dal vigneto di famiglia lavorate a mano. Lo champagne riposa in botti di rovere per raggiungere un sapore ricco di profondità e carattere. Un ulteriore tocco di esclusività è garantito dall’imbottigliamento, il quale avviene in bottiglie realizzate in carbonio.

Automobili Lamborghini e Carbon Champagne hanno annunciato una partnership basata sull’eccellenza delle tradizioni e sull’innovazione high-tech

Per realizzare queste bottiglie, il produttore impiega un processo articolato in 37 fasi che permette di garantire forme e colorazioni dedicate. Il motivo di un elemento così prezioso per è legato alla volontà di proteggere il Carbon Champagne dalla luce e preservarne il gusto.

Trattandosi di uno champagne ultra premium, che unisce tradizione secolare e innovazione high-tech, Automobili Lamborghini non poteva che essere il partner perfetto. Carbon Champagne accompagnerà il brand durante gli eventi dedicati al motorsport ma anche quelli aziendali più esclusivi.

Come dichiarato da Stephan Winkelmann, Chairman and CEO di Automobili Lamborghini: “Automobili Lamborghini è un marchio che evoca l’artigianato tradizionale e la tecnologia del futuro in tutto ciò che fa. Carbon Champagne evoca celebrazioni che richiamano uno stile di vita autentico, esclusivo e ambizioso e la nostra partnership è la conferma dell’approccio di entrambi i marchi all’utilizzo dell’artigianalità insieme a idee e tecnologie all’avanguardia“.

Anche Alexandre Mea, CEO di Champagne CARBON, ha commentato con entusiasmo la partnership: “Puntiamo all’eccellenza in tutto ciò che facciamo: nella produzione del nostro Champagne, attraverso l’esclusiva presentazione Carbon e l’esperienza che ne deriva ad ogni assaggio. Al di là della padronanza dei nostri campi di competenza, i nostri valori riflettono quelli di Automobili Lamborghini: la nostra Maison di Champagne rappresenta più di un prodotto ispiratore, è uno stile di vita e una filosofia”.