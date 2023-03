Ferrari Roma Spider, la dolce vita ha una nuova icona di stile

Dopo averla anticipata con un teaser in cui si poteva sentire il fruscio del vento, Ferrari ha presentato ufficialmente la Roma Spider. L’ ultima nata della Casa di Maranello unisce le prestazioni e con un design pensato per avere un’eleganza senza tempo.

Così come la versione coupé, anche questa spider reinterpreta in chiave moderna lo stile italiano degli anni 50 e 60. Se dal punto di vista di volumi, tecnologia e motorizzazioni ci sono molti punti di contatto con la Roma, a stupire è il tettuccio.

Ferrari ha scelto di utilizzare un tetto rimovibile in tessuto, una soluzione che ritorna su una vettura a motore anteriore dopo 54 anni dalla sua gloriosa apparizione sulla 365 GTS4. Il motivo è da ricercare nella voglia di stupire i propri clienti.

Ferrari ha presentato la nuova Roma Spider con capote in tela, un ritorno alle origini nel segno del design e della personalizzazione

Infatti, la capote morbida permette una vasta gamme di personalizzazioni. Sarà possibile scegliere tra tessuti sartoriali e impreziosirle con cuciture a contrasto. Inoltre, il tetto si apre in appena 13,5 secondi ed è possibile effettuare l’operazione fino ad una velocità di 60 km/h.

Un ulteriore vantaggio di utilizzare un tetto in tessuto è l’ingombro ridotto. In questo modo è possibile massimizzare la capacità del vano bagagli. Per viaggiare con il vento tra i capelli ma senza preoccupazioni, Ferrari ha brevettato un nuovo wind deflector integrato nello schienale dei sedili posteriori. L’attivazione avviene tramite un pulsante sul tunnel centrale.

Sotto il cofano della Ferrari Roma Spider trova spazio il motore V8 da 620 cv, una soluzione in grado di aggiudicarsi per quattro anni consecutivi il premio “International Engine of the Year”. La sportività non manca grazie ad un cambio DCT a 8 rapporti.