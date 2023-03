Il Realme GT Neo5 SE pronto a fare il suo debutto sul mercato. Lo smartphone sarà caratterizzato da una scheda tecnica molto interessante, a giudicare dalle indiscrezioni emerse in questi giorni.

Infatti, realme ha lavorato per rendere il device un piccolo gioiello partendo dalla nuova tecnologia per migliorare le prestazioni della batteria e garantire una innovativa ricarica rapida a 100W. Ma non è tutto, ci saranno anche novità sotto il punto di vista delle prestazioni, tanto da rendere il GT Neo5 SE il punto di riferimento per la fascia media.

Stando a quanto emerso grazie al sempre affidabile Digital Chat Station, possiamo scoprire molte delle caratteristiche di riferimento di Realme GT Neo5 SE. La principale riguarda certamente la ricarica rapida a 100W.

Realme GT Neo5 SE si prepara al debutto, avrà prestazioni interessanti e il supporto alla ricarica rapida a 100W

Infatti, il device sarà tra i primi dispositivi di fascia media a supportare queste tecnologia. Gli utenti potranno ricaricare il device molto velocemente e, al tempo stesso, sfruttare una batteria migliorata sotto il punto di vista dell’efficienza.