Euronics mette il bastone tra le ruote a MediaWorld e le altre realtà del territorio nazionale, con il lancio di una spettacolare campagna promozionale veramente interessante e ricchissima di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire in Italia.

I prezzi messi a disposizione dall’azienda sono tra i più bassi che abbiamo mai visto prima d’ora, sono pronti a garantire un risparmio quasi unico nel proprio genere, con un rapporto qualità/prezzo assolutamente conveniente ed a piena disposizione di ogni singolo consumatore che deciderà di approcciarsi al volantino.

Euronics non ha pietà di tutti, arriva il nuovo volantino

Nuovo speciale telefonia lanciato da Euronics e messo a disposizione in tutti i punti vendita in Italia, fino al 29 marzo 2023 incluso. Gli sconti applicati sono tutti legati al mondo della telefonia mobile, con prezzi che vi faranno letteralmente impazzire, a partire ad esempio dai 349 euro richiesti per l’acquisto di un Honor Magic5 Lite, disponibile a soli 349 euro, per scendere poi verso i 179 euro necessari per mettere le mani su Motorola Moto G13.

Volendo invece acquistare dispositivi di casa Xiaomi, non potrete mancare gli ottimi Redmi 10C a 139 euro, Redmi Note 11S a 229 euro, oppure anche la variante Pro, il Redmi Note 11 Pro 5G, disponibile a 299 euro. Sono diversi anche gli smartphone di casa Oppo in promozione, come A16s a 159 euro, A78 a 299 euro, A96 a 259 euro, per finire con Find X5 a soli 599 euro.