WindTre continua a perdere clienti mobile

Solamente ieri il gruppo WindTre ha reso noti i risultati finanziari del 2022, aggiornati alla fine dell’anno. Questi risultati hanno mostrato che l’operatore arancione continua a perdere clienti nel settore mobile.

Infatti, la performance della divisione delle Telecomunicazioni del Gruppo è stata peggiore rispetto a quella del 2021, anche per via della filiale italiana Wind Tre. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre perde ancora clienti Mobile

Il Gruppo 3 in Europa durante il 2022 ha aumentato del 3% la sua base clienti attiva nella rete mobile rispetto allo stesso periodo del 2021, principalmente grazie al Regno Unito, dove la base clienti è aumentata del 6% anno su anno. Delle filiali telco di CKH in Europa, l’Italia rimane quella che perde di più negli indicatori finanziari, sia a livello di ricavi che di EBITDA ed EBIT.

Nel numero di utenze del segmento mobile, la customer base complessiva di Wind Tre registrata al 31 Dicembre 2022 era pari a 20,160 milioni, in calo dell’1% rispetto al primo semestre del 2022. Su base annuale invece il calo è del 2% rispetto al 2021, in quanto all’epoca il numero di utenze era di circa 20,7 milioni, quindi con una perdita complessiva in un anno di circa 600mila utenze mobili.

Per quanto riguarda invece il totale delle utenze mobili attive di Wind Tre, cioè quelle che hanno generato ricavi da una chiamata in uscita, una chiamata in arrivo o un servizio dati nei tre mesi precedenti, al 31 Dicembre 2022 questo dato si è attestato a 18,817 milioni, dato in calo rispettivamente del 2% rispetto ai primi 6 mesi del 2022 e dell’1% rispetto al 2021, quando il dato era di 19 milioni.