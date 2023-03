LinkedIn, la popolare piattaforma di social media pensata per i professionisti, sta adottando un nuovo approccio per aiutare i propri utenti a cercare e trovare lavoro. Grazie all’Intelligenza Artificiale sarà possibile ottenere suggerimenti di scrittura per i profili personali e per per le descrizioni di lavoro.

L’azienda mira a rendere più facile per gli utenti completare le sezioni dedicate alle informazioni, titoli ed esperienze professionali. In questo modo, sarà più facile inserire dettagli utili per i recruiter.

Per raggiungere questo obiettivo, LinkedIn sta utilizzando i modelli OpenAI per alimentare lo strumento “Migliora”. Al momento, la feature è riservata per i sottoscrittori di LinkedIn Premium che quindi possono utilizzare l’IA per generare descrizioni basate sulla loro esperienza.

LinkedIn e OpenAI introducono i testi generati dall’IA per migliorare i profili degli utenti e per scrivere le offerte di lavoro

Un aspetto fondamentale di questa integrazione è legata proprio alla versatilità della piattaforma creata da OpenAI. Lo strumento mira a preservare il tone of voice e lo stile tipico dell’utente senza stravolgerlo. Attingendo a tutte le informazioni presenti sul LinkedIn, sarà possibile migliorare i testi relativi all’esperienza professionale e alle competenze. Nonostante i risultati generati dall’AI sono un ottimo punto di partenza per gli utenti, un controllo dei risultati per ulteriori personalizzazioni è sempre consigliato da LinkedIn.

Inoltre, il social network professionale sta testando le descrizioni di lavoro scritte dall’AI. I talent acquisition dovranno solo compilare il titolo del lavoro, il nome dell’azienda e alcuni altri dettagli di base. L’IA di OpenAI e LinkedIn genererà, quindi, una bozza dettagliata della descrizione di lavoro che potrà essere modificata all’occorrenza.

Questi strumenti sono progettati per garantire un risparmio di tempo agli utenti e ai recruiter, consentendo loro di scaricare alcune delle più tediose attività di scrittura associate a LinkedIn.