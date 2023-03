Contatori, ecco come i truffatori riescono a non pagare la bolletta

Dall’inizio dei conflitti in Ucraina lo scorso anno, si sono verificati impatti significativi e preoccupanti in tutta Europa, sia dal punto di vista energetico che economico. Tra le principali conseguenze, si è registrata una crisi nel settore alimentare e un’infiammazione generalizzata dei prezzi dei beni di prima necessità, come l’olio di semi di arachidi e molti altri prodotti. Inoltre, è emerso un aumento del costo dell’energia in tutte le sue forme, elettrica e gas metano, che si è tradotto in un incremento proporzionale delle bollette energetiche da parte dei principali fornitori, come nel caso di Enel Energia per quanto riguarda il territorio italiano.

Contatori: il famoso trucco del magnete

Questo ha generato un notevole malcontento tra la popolazione europea in generale. Tuttavia, i governi delle principali nazioni europee hanno prontamente reagito per affrontare il caro energia e sostenere in particolare le popolazioni più bisognose.

Nel caso del governo italiano, ad esempio, possiamo citare il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter, che hanno introdotto il bonus energia da 150 euro, detraibile direttamente dal costo delle bollette energetiche, oltre alle agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, che consumano meno e consentono risparmi considerevoli alla fine del mese. Nostro malgrado, questo non è stato sufficiente, e nonostante gli aiuti si sono trovate in difficoltà nel pagare bollette così elevate alla fine del mese.

Sfortunatamente, ci sono persone che cercano di eludere la corretta lettura dei contatori energetici utilizzando metodi illegali, perpetrando truffe a danno delle principali compagnie fornitori d’energia. I malintenzionati mirano a manomettere i contatori dell’energia in modo quasi irreversibile, alterandone i consumi. Uno dei metodi comunemente utilizzati è l’impiego di un magnete, posizionato nella parte superiore del contatore. Il contatore verrà così rallentato o, nei casi peggiori, bloccato, influenzando la lettura dei consumi. In questo modo, gli utenti malintenzionati riescono a ridurre drasticamente le loro bollette in modo del tutto illegale.