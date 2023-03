CoopVoce EVO VOCE&SMS​ Basic, offerta per tutti a 3,50 euro

L’operatokore telefonico virtuale CoopVoce ha deciso di sorprendere i propri clienti e non solo. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’operatore ha deciso di rendere disponibile la nuova offerta mobile denominata CoopVoce Evo Voce&SMS Basic. Si tratta di un’offerta davvero sorprendente e dal costo davvero ridotto di appena 3,50 euro al mese. Scopriamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce Evo Voce&SMS Basic, offerta shock ad un costo di soli 3,50 euro

Per tutto il mese di marzo 2023 sarà possibile attivare una nuova offerta mobile di CoopVoce dal costo davvero molto basso di soli 3,50 euro al mese. Si tratta dell’offerta denominata CoopVoce Evo Voce&SMS Basic e sarà attivabile non solo da chi è già cliente dell’operatore ma anche da tutti i nuovi clienti che decideranno di passare a CoopVoce.

L’offerta in questione, in particolare, include ogni mese minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri. L’offerta include poi anche 100 MB di traffico dati per navigare. È però previsto un costo di attivazione di 9 euro.

Come riportato anche dai colleghi di Mondomobileweb.it, l’operatore CoopVoce ha inoltre reso disponibile sul proprio sito online l’offerta mobile denominata CoopVoce Evo Voce&SMS. In questo caso, gli utenti dovranno sostenere un costo mensile sempre molto basso di 4,90 euro. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 1000 SMS verso tutti e 5 GB di traffico dati. Per tutti i clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero, sarà gratuito il costo della scheda sim.