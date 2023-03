Asteroide contro la Terra, si torna ad avere paura di una nuova minaccia

La paura di un asteroide contro la Terra è una delle paure più grandi dell’uomo, spesso influenzata dai film di fantascienza. Sebbene questi eventi siano stati studiati e si siano verificati in passato, non tutti potrebbero mandare in mille pezzi un pianeta come la Terra. A parte questo, ce n’è uno che ultimamente sta preoccupando il mondo.

Asteroide contro la Terra: siamo in pericolo?

La NASA ha annunciato di aver scoperto un nuovo asteroide, denominato 2023 DW, lungo circa 50 metri, nonché le dimensioni di una tipica piscina olimpionica. La National Aeronautics and Space Administration ha specificato che continuerà a monitorarlo nei prossimi giorni per cercare di capirne di più sul possibile fenomeno. Ricordiamo che nel 2013 un meteorite che misurava circa la metà rispetto a 2023 DW si è schiantato in Russia, creando un’onda d’urto capace di danneggiare migliaia di edifici e ferire circa 1500 persone. Questo fa capire quanto un impatto del genere in un centro abitato potrebbe causare un vero e proprio devasto!7

Ma quali sono le probabilità che il grosso masso spaziale colpisca la Terra? Calcolare la traiettoria di un corpo celeste nello spazio aperto è molto complesso, per questo si ragiona per “probabilità”. Le traiettorie di meteoriti, comete, asteroidi e altri corpi celesti potrebbero subire deviazioni a causa dei campi gravitazionali e magnetici dei pianeti o delle stelle, e il più delle volte arrivano a impattare sulla Terra quando sono troppo piccoli per creare danni significativi. Tuttavia, la NASA ha comunicato che c’è una probabilità molto piccola che questo asteroide possa colpire la Terra nel 2046, ovvero tra 23 anni.

La probabilità estrapolata dall’agenzia spaziale è di 1 su 600, non troppo alta ma sicuramente non bassa. Inoltre, la NASA ha classificato 2023 DW all’interno della scala Torino, che va da 0 a 10 e classifica il pericolo di impatto associato a oggetti come asteroidi e comete. L’asteroide 2023 W è stato classificato come 1, ovvero un impatto estremamente poco probabile e che non presenta rischi per l’incolumità pubblica.