Android AUTO, queste sono le migliori APP che potete usare in macchina

Uno dei sistemi di intrattenimento digitale più diffusi all’interno del mondo delle automobili, è sicuramente quello di Google che prende il nome di Android Auto. Gli utenti vengono accompagnati durante le loro sessioni di guida o magari durante viaggi ad ampia percorrenza dal robottino verde, il quale può riservare tantissime funzionalità esclusive ai conducenti. Talvolta basta un semplice cavo da collegare al proprio smartphone, il quale entra in simbiosi con il sistema infotainment della propria auto. Nei casi più recenti invece può essere tutto connesso anche via wireless, soprattutto nelle auto di ultima generazione.

Ovviamente non bisogna restringere il campo di azione di Android Auto alla sola navigazione o alle telefonate, visto che ci sono delle applicazioni molto interessanti che potrebbero tornare utili. Proprio per questo abbiamo deciso di citarne alcune che potrebbero risultare fondamentali per i conducenti con uno smartphone Android.

Android Auto: ecco alcune delle migliori applicazioni che potrebbero tornarvi utili in auto

Tra le applicazioni principali che potete trovare disponibili sul sistema Android auto ce ne sono alcune di primo livello. Tra quelle per la navigazione ovviamente ci sono Google Maps e Waze, le quali possono essere utilizzati anche in simbiosi visto che la seconda ad esempio integra anche la segnalazione dei sistemi di rilevazione della velocità.

Per quanto riguarda la musica potete svariare tra Spotify, Amazon Music e YouTube Music. Ci sono però anche tante applicazioni perfette per la radio in streaming, come lo sono TuneIn e RadioPlayer Italia. Per messaggistica e social potrete affidarvi alle solite, ovvero Telegram, WhatsApp e Messenger di Facebook.