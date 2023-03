Redmi Note 12S, scopriamo i primi dettagli sul nuovo device

Il Redmi Note 12S sarà uno dei prossimi device che arriveranno in Europa da parte dell’azienda controllata da Xiaomi. Il debutto del device sembra ormai imminente, con un lancio previsto entro la fine del mese.

La conferma di questa informazione arriva direttamente dalla FCC. L’ente, infatti, ha certificato un nuovo device che sembra del tutto riconducibile al Redmi Note 12S. Stando a quanto emerso, il device è caratterizzato da numero di modello 2303CRA44A.

Al fianco del device, però, si fa riferimento ad un ulteriore dispositivo che ha ottenuto la certificazione EEC con il numero di modello 23030RAC7Y. Leggendo la documentazione della FCC, sembrerebbe che i due device sono molto simili.

Redmi si sta preparando al debutto di Note 12S, il device sta ottenendo le ultime certificazioni prima del lancio ufficiale

Infatti, il numero di modello 23030RAC7Y sembra essere legato al Redmi Note 11S. Ne consegue che il Redmi Note 12S sarà una versione evoluta del predecessore e ne cambierà solo pochi elementi.

Nello specifico, il produttore potrebbe andare a modificare la batteria e il caricabatterie che, nel nuovo modello, supporteranno la ricarica rapida a 67W. Inoltre, un ulteriore evoluzione si avrà in una delle fotocamere, con un nuovo modello che arriverà sul Note 12S. Purtroppo, al momento non si hanno ulteriori dettagli in merito.

Se le similitudini tra i due dispositivo dovessero essere confermate, possiamo immaginare quale sarà la scheda tecnica di Redmi Note 12S partendo da quella del modello precedente. Il device sarà caratterizzato da un display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici e refresh rate a 90 Hz.

Il SoC scelto sarà il MediaTek Helio G96. Gli utenti potranno accedere al device utilizzato il sensore di impronte digitali montato lateralmente. Inoltre, non mancheranno gli altoparlanti stereo doppi, la presa per cuffie da 3,5 mm e il sensore ad infrarossi. Non resta che attendere ancora qualche dettaglio che certamente non tarderà ad arrivare.