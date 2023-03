Ricaricare il proprio smartphone nel minor tempo possibile è senza alcun dubbio tra le cose che preferiamo ma ad aziende come Redmi la situazione sembra essere sfuggita di mano.

L’azienda ha sfidato Realme e il suo sistema di ricarica rapida a 240 W presentando ufficialmente una nuova tecnologia di ricarica super rapida che permette di ottenere il 100% di autonomia in soli 5 minuti. Il nuovo sistema di ricarica rapida a 300 W è stato annunciato al pubblico tramite un video condiviso sul social cinese Weibo, che dimostra la straordinaria capacità della ricarica rapida Redmi.

Redmi lancia la ricarica rapida a 300: bastano 5 minuti per ottenere il 100% di autonomia!

Il video condiviso dall’azienda mostra uno smartphone Redmi Note 12 Pro + collegato al caricabatterie e a uno strumento che permette di misurare il consumo energetico. Avviata la ricarica, lo smartphone impiega soltanto 2 minuti e 11 secondi per passare dallo 0% al 50% e completa il ciclo di ricarica raggiungendo il 100% in soli 5 minuti complessivi.

Redmi ha così dimostrato di essere in possesso del sistema di ricarica rapida più veloce di sempre spiazzando concorrenti come Xiaomi, che da anni si impegnano al fine di proporre la ricarica rapida più veloce.

L’azienda non ha ancora reso ufficiale per l’acquisto il caricabatterie a 300 W ma l’attesa potrebbe essere davvero breve. Redmi potrebbe renderla disponibile inizialmente in Cina e soltanto in un secondo momento potrebbe consentire agli utenti di altri Paesi di procedere con l’acquisto. Non è da escludere, inoltre, l’arrivo del sistema di ricarica in concomitanza con il lancio di un nuovo dispositivo.