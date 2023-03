Criptovalute in perdita, Bitcoin ed Ethereum cadono del 10% quasi in meno di 24 ore

Bitcoin ha perso il 7,94% nelle ultime 24 ore, e viene scambiato ora a 20.021,69 dollari. È in calo del 10,48% rispetto alla scorsa settimana. Il secondo token più popolare, Ethereum, è in calo del 7,63% rispetto a ieri e viene scambiato invece a 1.421,07. Rispetto alla scorsa settimana, è in calo del 9,45%.

BNB è attualmente scambiato a $ 274,04, in calo del 5,31% rispetto a ieri e del 5,61% rispetto alla scorsa settimana. Oggi, il prezzo di XRP è di $ 0,33, in calo del 3,98% nelle ultime 24 ore. È dell’1,39% in più rispetto alla scorsa settimana. Cardano e Dogecoin sono scambiati rispettivamente a $ 0,33 (in calo del 3,37%) e $ 0,066 (in calo dell’8,32%).

Solana è in calo del 15,83% dalla scorsa settimana

Solana, Polka Dot, Shiba Inu e Polygon sono attualmente scambiati rispettivamente a $ 18,520 (in calo del 2,53%), $ 5,6000 (in calo del 5,09%), $ 0,000011 (in calo del 3,53%) e $ 1,01 (in calo del 4,25%). Sulla base del grafico settimanale, Solana è in calo del 15,83%, mentre Polka Dot è scesa del 13,81%. Il valore di Shiba Inu è diminuito del 6,58% negli ultimi sette giorni, mentre Polygon è sceso del 13%.

Guardando le prime 24 ore, i primi cinque guadagni sono Aptos, Klaytn, Kava, Gemini Dollar e PAX Gold. Sono scambiati rispettivamente a 11,30 dollari (+ 6,05%), 0,22 (+ 3,46%), 0,88 (+ 3,03%), 0,99 (+ 0,54%) e 1.813,15 dollari (+ 0,39%).

Qual è lo stato delle popolari stablecoin oggi?

Uno stablecoin è una criptovaluta estremamente volatile. Il suo valore è legato a un bene fisico come la valuta fiat o l’oro. Token popolari come Tether, USD Coin e Binance USD vengono scambiati rispettivamente a 0,99, 1 (in aumento dello 0%) e 1 (in aumento dello 0,02%). Terra Classic è quotato a $ 0,00011 (in calo del 6,75%).

Osservando il traffico, la liquidità, i volumi di scambio e la fiducia nella legittimità dei volumi di scambio, i primi tre scambi spot di criptovaluta sono Binance, Coinbase Exchange e Kraken. Binance e Coinbase Exchange hanno registrato volumi nelle 24 ore rispettivamente di 23,24 miliardi di dollari (+81,28%) e 1,90 miliardi di dollari (+61,12%). Kraken ha registrato un volume di 0,82 miliardi di dollari, in aumento del 67,45 rispetto a ieri.