WhatsApp distrugge Telegram, 3 funzioni SEGRETE sono ora gratis

Dopo aver visto cosa porteranno i nuovi aggiornamenti su WhatsApp, e tempo di rinfrescare la memoria agli utenti su alcune funzionalità che molto presto potrebbero risultare fondamentali per coloro che le scoprono.

WhatsApp, trovate tre funzionalità segrete che possono aiutare gli utenti ad avere sempre di più

La prima in assoluto è quella che consente ancora di spiare le persone, ovviamente senza tirare in ballo quelle che sono le chat. Infatti bisogna dire che non sarà possibile scoprire il contenuto delle conversazioni, ma solo gli orari in cui una persona si connette o si disconnette da WhatsApp. Dovrete scaricare l’applicazione meglio nota con il nome di Whats Tracker, la quale vi permetterà di avere a disposizione ogni giorno la possibilità di conoscere precisamente l’orario in cui una persona entra su WhatsApp o magari l’orario in cui esce dall’applicazione. Alla fine della giornata poi ci sarà il report completo che metterà in riga tutti gli orari precisi, in modo da farvi capire tutto meglio.

L’altra applicazione degna di nota è sicuramente quella che permette di recuperare i messaggi anche se sono stati eliminati prima che voi li leggeste. Il nome è WAMR, applicazione gratuita che all’arrivo della notifica registra il suo contenuto in maniera indelebile al di fuori di WhatsApp.

C’è poi anche un modo per restare sempre invisibili, anche leggendo i messaggi. Grazie ad Unseen, Potrete avere a disposizione la possibilità di non essere visti mentre leggete i messaggi, il tutto semplicemente perché ogni messaggio in arrivo verrà registrato all’interno di questa piattaforma totalmente nuova. Chiaramente tutte le applicazioni di cui abbiamo parlato sono gratuite.