Google Pixel Fold avvistato per la prima volta

L’attesissimo Google Pixel Fold sarebbe stato intravisto nelle ultime ore a New York. Nel dettaglio, un utente su Reddit, che stava viaggiando a bordo di un treno, avrebbe notato un dipendente di Google che aveva tra le mani un dispositivo pieghevole.

Secondo l’utente, il prodotto si presentava piuttosto sottile, di colore blu scuro o nero, con cornici sottili. Scopriamo insieme tutti gli altri dettagli.

Google Pixel Fold intravisto a New York

Recenti indiscrezioni hanno suggerito l’ipotesi che il nuovo Google Pixel Fold sarà più pesante rispetto agli altri pieghevoli. Il motivo risiederebbe nella presenza di una batteria più capiente di quella che troviamo su Find N2 e Galaxy Z Fold 4. Per quanto riguarda le tempistiche di lancio, invece, nessuna novità, anzi le ultime voci addirittura ipotizzano un lancio non prima del 2024.

Sono anche state scattate delle foto, tuttavia piuttosto sfocate. Inoltre, non è detto che quello sia il nuovo Pixel Fold: difatti, può trattarsi tranquillamente di un altro pieghevole, come ad esempio OPPO Find N2. Nel frattempo, Google ha dapprima apparentemente cancellato i piani del suo Pixel Fold, salvo poi riprenderli successivamente.

È ancora presto per saperlo con certezza, ma gli indizi ci parlano di Google Pixel Fold come di uno smartphone basato sullo stesso Google Tensor G2 che troviamo su Pixel 7 e 7 Pro. Questo significherebbe l’integrazione di un SoC prodotto a 5 nm da Samsung, al cui interno ci sarebbe una CPU octa-core fino a 2,85 GHz Cortex-X1, GPU Mali-G710 MP7, 12 GB di RAM LPDDR5, 128 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile, co-processore Titan M2 per la gestione della sicurezza e TPU dedicata alle funzioni AI della fotocamera. Per scoprire tutti gli altri dettagli non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo.