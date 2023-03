Telegram lancia la versione 9.5 con miglioramenti e nuove funzionalità

Il team di sviluppo di Telegram ha recentemente lanciato la versione 9.5 dell’app di messaggistica, che include una serie di interessanti novità. Tra queste, una delle più importanti è la modalità di risparmio energetico per gli smartphone Android, in particolare per i modelli più economici.

La nuova funzionalità consente di prolungare la durata della batteria dei dispositivi Android, disattivando le animazioni e gli effetti del servizio di messaggistica per impostazione predefinita. Ciò permette agli utenti di migliorare le prestazioni complessive del servizio e di risparmiare energia. Inoltre, è disponibile un’opzione di configurazione che consente di attivare la modalità di risparmio energetico quando la batteria raggiunge un determinato valore di soglia.

Telegram sta introducendo diverse novità

La versione più recente di Telegram offre inoltre agli utenti una maggiore versatilità nella riproduzione di messaggi video e audio, con la possibilità di scegliere una velocità di riproduzione compresa tra 0,2x e 2,5x. Inoltre, è stato introdotto un miglioramento nella gestione dei gruppi più piccoli, consentendo ai membri di vedere i timestamp delle ricevute di lettura.

Gli utenti premium di Telegram possono ora accedere a una vasta gamma di set di emoji personalizzati, tra cui numerosi nuovi disegni interattivi. Inoltre, sono stati corretti diversi errori minori e gli sviluppatori di bot hanno ora la possibilità di localizzare completamente le loro creazioni, traducendo le descrizioni delle loro creazioni e la sezione “Cosa può fare questo bot?” in diverse lingue.

Per accedere alla versione più recente di Telegram per Android, gli utenti possono scaricare l’app da Google Play.